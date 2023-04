Andrés Felipe el ‘Rifle’ Andrade fue uno de los jugadores más queridos por Atlético Nacional en temporadas anteriores. Fue uno de los protagonistas del último título del conjunto ‘verdolaga’ en la Liga Colombiana, pero tuvo que salir en la última etapa con el club por diferentes temas. A pesar de que quiso seguir en la institución, no se le dio y tomó otro rumbo.

El talentoso volante se fue para Perú a vestir los colores de Alianza Lima donde ahora es figura. En entrevista con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, el ‘10’ se refirió a la actual situación que vive Atlético Nacional, su salida del club y lo que fue para él tener que decirle adiós a un equipo donde fue feliz y consiguió cosas importantes.

Una de las frases que más sorprendió a todos fue: “en Nacional están manejando cosas raras”. El ‘Rifle’ agradeció haber salido del club por la situación que están viviendo: “me duele porque yo lo dije, por todo lo que representa Nacional, por todo lo que me dio y como me trató, se metió en mi corazón y me duele, sé lo que la gente sufre, pero no se puede hablar de temas más allá porque sé que son cosas que iban a pasar, siempre dije que no quería salir de Nacional, pero ahorita le agradezco a Dios el tenerme en otro lugar, porque se están manejando cosas raras”.

También se refirió al trabajo del profesor Paulo Autuori: “sabía que con el profe Autuori iba a volver a tener importancia, él ponía a los volantes ofensivos casi como delanteros y Dorlan con su remate iba a ser esa pieza fundamental para el profe”.