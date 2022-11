El defensa Emanuel Olivera, un jugador clave y vital en el once titular de Atlético Nacional, estaría muy cerca de salir del club verdolaga y no estaría en la temporada 2023. Las cosas con el 'Turro' parece que no están fáciles y las negociaciones se han hecho muy complicadas.

En parte, todo se complicó tras las exigencias de Emanuel Olivera, que pidió un cambio importante en su salario, que los pagos se hicieran en dólares, lo que puso a Atlético Nacional contra las cuerdas debido al alza de esa moneda en Colombia, según explica el periodista Felipe Sierra en Twitter.

Vale resaltar que Emanuel Olivera ha sido fundamental para Atlético Nacional, se logró ganar un puesto como el líder en la zona defensiva y es titular indiscutido. Finalizó el segundo semestre de 2022 haciendo dupla con Cristian Castro, quien ya renovó su contrato con el club verdolaga.

Parece que la situación de Emanuel Olivera es difícil y tendría la puerta de salida lista, se iría como jugador libre en el mes de enero, siendo baja sensible para Nacional, que deberá buscar defensas pensando en los objetivos para 2023, donde la Copa Libertadores aparece como primera opción.