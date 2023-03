Emiliano Martínez ganó el premio The Best 2022 como el mejor portero del mundo, decisión que dejó muy inconformes a muchos, que aseguran que el arquero de la Selección Argentina no merecía esa distinción, ya que hay otros goleros a lo largo del mundo que son mejores que él.

Uno de los que mostró su inconformidad con la elección, fue el periodista Jhon Jairo Miranda, del canal Win Sports, que comparó al 'Dibu' con Harlem Castillo, actual portero de Atlético Nacional y quien fuera campeón en el 2022 con el Deportivo Pereira.

Según 'JJ', Martínez no tiene ninguna virtud, además de ser muy bueno a la hora de atajar penales, en donde fue fundamental para que Argentina ganara la Copa del Mundo, pero no tiene algo más para destacarle.

"A mí no me parece el mejor arquero del mundo. Tuvo una actuación brillante en el Mundial, se convirtió en el salvador de Argentina en muchos partidos, sobre todo por su capacidad de atajar penal, que es su gran virtud o su única virtud. Porque para lo demás me parece normal. No es un arquero que se estén peleando Real Madrid, Bayern Múnich, Milan o Juventus", dijo el periodista

Además, Miranda comparó al 'Dibu' con 'Chipi, Chipi', el cual también se destacó en el título del Pereira por los penales, los cuales le dieron el título al 'matecaña'.

“Su gran virtud, si no la única, es su gran capacidad para atajar penales, como ‘Chipi Chipi’ Castillo”, expresó 'JJ' en el programa, 'Zona Libre de Humo'.

Aquí el video con las palabras de Jhon Jairo Miranda: