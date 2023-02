Ambiente tenso, pero palabras adecuadas para el momento. El delantero Francisco Da Costa calma los ánimos en Atlético Nacional y además se ilusiona con la Superliga 2023, que el equipo verde disputará contra Deportivo Pereira. Sobre el papel, el club verdolaga aparece como el favorito al título.

Francisco Da Costa hace valer esa condición y manda un contundente mensaje a la hinchada 'verde'. El goleador brasileño sueña con ser campeón con Atlético Nacional, y es por eso que muestra su autoridad con las palabras, además de calmar un poco el ambiente tras el bajo nivel deportivo.

Vale resaltar que Atlético Nacional, en los cuatro partidos que lleva, suma dos empates, una derrota y una victoria, con varias dudas a nivel deportivo que parece avecina la crisis. El partido contra Jaguares en Montería, desató el mar de críticas y con la Superliga en la mira, el club ve una posibilidad de mejora.

"Fue un resultado que no nos gustó (contra Jaguares). No nos gusta perder, pero tampoco es el fin del mundo. Tenemos una final ahora y qué lindo ya en el arranque tener la oportunidad de salir campeón. No todos los equipos tienen esa oportunidad. Hay que mirar el lado positivo. Es una derrota que nos duele a todos", dijo Francisco Da Costa.