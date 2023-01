Atlético Nacional no pasa por su mejor momento desde lo dirigencial. Ya son varias temporadas en las que hay división entre la hinchada y los dueños del club. Luego del título en 2022-I y la salida de ‘Gio’ Moreno, todo explotó por parte de los aficionados que aseguran malos manejos desde la parte de arriba.

Al día de hoy son varias las protestas que han realizado, la negativa a la compra de abonos y la ausencia en la ‘Noche Verdolaga’ han sido una de las formas en las que se han pronunciado. Este viernes volvieron a dar de qué hablar con un acto que generó polémica en las redes sociales.

En la sede del club los fanáticos colgaron gallinas muertas y una foto en la que piden la salida del presidente Mauricio Navarro y el vicepresidente, Benjamín Romero, este último con pasado en Millonarios, una de las razones que causó enojo en la hinchada.

Los comentarios en su mayoría no son buenos, pues muchos seguidores indican que no es la forma de manifestar inconformidades. “Esto si no lo apoyo. Aquí damos un paso atrás muy atrás. Tampoco así con maltrato animal. Sobra ese gesto”, se lee en uno de los mensajes de Twitter.