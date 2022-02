El arquero titular de Atlético Nacional, Kevin Mier, fue blanco de críticas por el gol que le convirtió el Deportes Tolima hace un par de fechas, en donde se vio comprometido y terminó causando la victoria del equipo ibaguereño.

Pues el joven golero del ‘verdolaga’ se refirió al momento y contó detalles de la acción y por qué el remate del delantero Gustavo Adrián Ramírez lo cogió por sorpresa.

“Creo que tenía su grado de complejidad y esa pelota fue muy difícil para mí. Como quise resolver, tal vez, no era la manera adecuada. Ya eso paso, ahora vivir el presente y lo que se viene”, dijo Kevin inicialmente en una entrevista en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio.

Mier comentó que trató de retroceder porque pensaba que Ramírez le iba a tirar la pelota por encima, pero el paraguayo lo sorprendió tirándosela por el piso y caminando hacia atrás.

“Cuando voy retrocediendo es mucho más complicado. Cuando le quedó la pelota al jugador, pensé que me iba a colgar. Que iba a lanzar por arriba. Entonces arrancó hacia atrás, retrocedo, y, cuando el balón me queda atrás, fue más complicado porque iba corriendo hacia el arco. Cuando me picó fue más complejo, porque quise resolver en los pies. Como iba hacia atrás y el cuerpo lo tenía muy alto, lo primero que quise hacer fue resolver con los pies y no salió como quería”, confesó el arquero del ‘verdolaga’.

A pesar del gol y las críticas, Kevin no se achicó y en el partido ante el Pasto tuvo un par de intervenciones importantes que ayudaron con la victoria de Nacional.