En su presentación oficial en Atlético Nacional para la temporada 2022, el ídolo Giovanni Moreno se refirió a lo que pasó en 2017, una mala jugada que ilusionó a todos los hinchas verdolagas. En diciembre de ese año, el elenco anunció con 'bombos y platillos' el regreso de Gio, pero eso no fue así.

En sus propias palabras, Giovanni Moreno aclaró lo que pasó en ese momento, cuando el entrenador era Jorge Almirón y alistaban todo para la temporada 2018. Este jugador era la gran carta y como se leía en ese momento, tras varias reuniones, Atlético Nacional tuvo lo potestad para hacerlo oficial.

Ya en 2022 las cosas son diferentes, ya es oficial y Giovanni Moreno llega por lo alto para inyectarle jerarquía y experiencia a Atlético Nacional, que deja dos jugadores por puesto en un ataque ensueño en el que fácilmente podría hacer una línea de tres con Dorlan o Guzmán, Jarlan o Gio Moreno y 'Rifle' Andrade o Mantilla. Arriba, Jefferson Duque o Jonathan Alvez.

"Antes siempre estuve con contrato en China. La última vez que se hablaba y tenía la posibilidad de regresar, justo salimos campeones en China y quedaba automáticamente renovado. Por eso no pude volver... Al terminar ahora esta competencia, otra vez quedo libre, el club chino quería que me retirara con ellos, pero este era un deseo personal y un anhelo de mi familia. Si no era ahora, ya no sería nunca", dijo Giovanni Moreno en su presentación oficial.