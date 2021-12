Finalizada la temporada 2021, en la que se ganó la Copa Colombia y se obtuvo el cupo a Copa Libertadores, Atlético Nacional comienza a ajustar la nómina para 2022 y ya hay cuatro jugadores que están practicamente fuera del club. El equipo verdolaga no terminó de buena manera y eso traerá algunas consecuencias y arreglos en la plantilla.

Varios de esos jugadores finalizan su vínculo y terminan el préstamo y parecería que no hay posibilidades de renovar o ejecutar una posible opción de compra. Comienzan los acercamientos de varios futbolistas, pero asímismo se van conociendo los que no seguirán, teniendo en cuenta que nuevamente no habrá margen de error.

Incluso, Atlético Nacional ya tiene el cupo a Libertadores, pero desde la fase previa, deberá jugar tres mata-mata antes de la fase de grupos, donde se tendrá que llegar. El objetivo a corto plazo es asegurar su presencia entre los 32 mejores y cazar el cupo a octavos y porqué no a cuartos. La tarea se ve difícil para el verdolaga, pero no es imposible.

Hay dos contratos que se vencen en este diciembre 2021, son los del defensa Geisson Perea y el lateral Jonathan Marulanda, todo parece indicar que no seguirán en Atlético Nacional. Marulanda era el reemplazante de Yerson Candelo, y Perea era de la rotación del grupo defensivo con Felipe Aguilar, Emanuel Olivera y Cristian Castro.

El otro que parece tiene todo listo para salir es Aldair Quintana, el portero titular que no la pasa bien, el bajo rendimiento y el audio filtrado le han pasado 'factura de cobro' y se busca arquero en Nacional. Por su parte, Alex Castro regresa a México ya que el equipo verde no ejecutará la opción de compra ante Cruz Azul, dueño de sus derechos deportivos.