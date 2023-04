Finalmente, el juego entre Atlético Nacional vs. América de Cali tuvo que ser aplazado, debido a los disturbios que se presentaron dentro y fuera del estadio Atanasio Girardot, entre la barra 'Los del Sur' y policías del ESMAD, situación que dio por la decisión de la dirigencia del club 'verde' de romper con algunas exigencias que le hacían y de la que se revelaron detalles.

El presidente del club 'verde', Mauricio Navarro, dio a conocer información de por qué desde la institución decidieron no seguir con el vínculo que tenía con 'LDS', situación que derivó en el enfrentamiento y por el que las opiniones están muy divididas en la afición del cuadro antioqueño.

En una entrevista para el canal Win Sports, Navarro indicó que debido a la situación económica que vive la institución, se tomó la determinación de no seguir patrocinando algunas "exigencias" que les hacía la barra, las cuales eran económicas y generaron mucha controversia por las delicadas palabras.

"El viernes tuvimos reunión con la barra. El problema no es con la hinchada, es con Los Del Sur. Solo les anunciamos que por el momento económico del club no podía seguir aceptando sus exigencias económicas a través de temas de boletería, tifos, salidas con humo. Ellos hacían una propuesta de una actividad que no era lógica como cuidar hinchadas visitantes. Una serie de exigencias económicas y nosotros les dijimos respetuosamente que no estamos condiciones de seguir sosteniendo esos beneficios", contó el dirigente de Nacional.

Además, Mauricio aseguró que 'LDS' no debe tener un trato preferencial, por lo que si no se le da a todos, no se le dará a ninguno: "Creemos que todas las hinchadas deben ser tratadas de la misma manera y no estamos en capacidad de hacer eso. Cortamos ese beneficio para la barra", sentenció el presidente del club antioqueño.

Aquí el video con las declaraciones del presidente de Atlético Nacional: