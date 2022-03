El entrenador argentino Lucas Pusineri, extécnico recientemente de Deportivo Cali e Independiente de Avellaneda, confirmó que tiene conversaciones adelantadas con Atlético Nacional. El club verde necesita salir rápido de la crisis y mientras eso sucede el encargado de manera interina es Hernán Darío Herrera.

Más conocido como 'El Arriero', Hernán Darío Herrera tomó las riendas y se le colocó un duro reto al frente como es la vuelta ante Olimpia donde Atlético Nacional se juega la vida. Es el interino mientras se sacude la baraja de favoritos. Uno de los nombres que más coge fuerza es el de Lucas Pusineri, así se confirmó en el Blog Deportivo de Blu Radio.

"Estoy a la expectativa de todas las cosas que se vienen conversando. Si estoy en la baraja de candidatos posibles para la conducción técnica de Atlético Nacional, eso me pone contento y habla de la buena imagen que he dejado en los clubes en los que he estado y eso para mí es muy bueno porque sigo con posibilidades de estar en clubes importantes", dijo Lucas Pusineri en Blu Radio.