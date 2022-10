Atlético Nacional presentó de manera oficial a su nuevo entrenador, Paulo Autuori, quien regresa al club ‘verdolaga’ en busca de una nueva oportunidad que cambie la imagen de su primera etapa, donde no le fue muy bien. Los números en su primer paso fueron diez triunfos, diez empates y nueve derrotas en 29 partidos disputados. Su rendimiento fue del 46%. En cuanto a goles marcó 31 y recibió la misma cantidad. Se fue sin títulos y una eliminación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Rueda de prensa completa

En rueda de prensa, sus declaraciones sorprendieron a más de uno, pues el entrenador se sacó el casete y fue claro con lo que quiere para la institución a corto, mediano y largo plazo. Muchos están de acuerdo y ya lo respaldan, otros no tanto, por lo que las opiniones en la afición antioqueña están divididas.

¿Pero qué dijo y cómo interpretarlo? En Bolavip analizamos los más de 30 minutos en los que estuvo hablando el estratega brasilero.

Autuori no mostró un afán desmedido por el éxito, aún sabiendo que Atlético Nacional es un equipo grande y como tal exige resultados inmediatos. Desde la directiva hay un respaldo y un acuerdo con el entrenador para empezar a consolidar un proyecto que alargo plazo de resultados, o por lo menos así lo dio a entender el presidente, Mauricio Navarro, en la introducción a la rueda de prensa.

“El profe tiene un contrato que va hasta diciembre de 2024, la decisión de haberse ido en su momento fue de Paulo, no de nosotros. Él tiene mucha experiencia y nos puede ayudar, ha estado en 6 países, 48 años de experiencia, dos Libertadores”.

Por su parte, el entrenador brasilero mostró un interés más de formación, proceso y conexión entre jugadores de experiencia y juveniles, algo muy similar a lo hecho con Atlhetico Paranaense, pero de momento los cambios irán progresivamente, por lo que da a entender que no ve como una prioridad la defensa del título.

“Debemos tener ética y para mí es fundamental, sé que ganaron la liga el semestre pasado con el profesor Herrera y el profesor Sarmiento también ha hecho un trabajo excepcional. He mirado superficialmente al equipo e iremos paso a paso; cuando se llega en un momento como este, no hay que cambiar muchas cosas y seguramente en el aspecto táctico y estratégico algunas cosas van a cambiar, pero muy superficiales, porque si logramos algo acá no es algo mío sino labor del profesor Herrera y del profesor Sarmiento.”

Nacional, pese a ser el actual campeón de Colombia, ha sido fuertemente criticado por la forma en que ganó, muchos afirman que no fue un título merecido, mientras que otros hablan de que el fútbol no es de merecimientos. Su estilo de juego, que no se ha definido por tantos cambios en el cuerpo técnico, parece ser un reto para Autuori: “siempre he vivido con la presión de ganar, pero es importante no ganar de cualquier manera”.

Otro punto importante que dejó ver Autuori fue el reconocimiento internacional que en los últimos años ha estado ausente en Atlético Nacional: “Queremos hacer una gran Libertadores. Esto debe ser un proceso consciente y no aleatorio”. ¿Cómo lo hará? Falta ver el proceso que lleve con los jugadores de las inferiores y los de la actual plantilla que son experimentados, porque por lo que se vio en la rueda de prensa no traerán jugadores de nombre y de peso para dicha competición. “Los jugadores con experiencia son cruciales en nuestro desarrollo deportivo. Es una mezcla entre experiencia y juveniles”.

El conjunto ‘verdolaga’ visita esta noche a Once Caldas en juego válido por la fecha 17 de la Liga Colombiana. En la tabla de posiciones es tercero con 28 unidades y +7 en la diferencia de gol, de ganar aseguraría la clasificación y tomaría el liderato del campeonato.