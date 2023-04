Atlético Nacional sigue adelante pese a los días complicados que ha vivido debido al problema entre los directivos y la barra 'Los Del Sur', una situación que pasó a mayores, toco suspender el clásico ante América de Cali y abrió toda una discusión sobre el trato y comunicación entre las barras bravas y clubes.

El ESMAD tuvo que intervenir y los demás hinchas que estaban en el Atanasio Girardot fueron evacuando en un tenso ambiente en la ciudad de Medellín. El partido ante América quedó 'en veremos', y la condición de local del equipo verde en la capital de Antioquia por ahora no está autorizada. Por eso el desplazamiento a Barranquilla.

En medio de todas las repercusiones, se conoció el tiempo que Atlético Nacional quedaría sin jugar en el Atanasio Girardot y las noticias no son para nada alentadoras en Medellín. La alcaldía de la ciudad, a través del alcalde encargado, Óscar Hurtado, dio las razones por las que no se le arrendaría el escenario deportivo al club verdolaga.

"Tomamos la decisión de que no haya más partidos del Atlético Nacional hasta tanto el conflicto que se está viviendo en las redes y los medios de comunicación entre las barras organizadas y los directivos del club no se solucionen. Eso incluye que hasta que no haya acuerdo no va a haber fútbol, eso puede tomar una semana, un mes o es probable que en un año no haya partido de Nacional como local en la ciudad de Medellín", dijo Óscar Hurtado tras la Mesa de Convivencia y Paz que se adelantó en la capital de Antioquia.