Atlético Nacional se enfrentó al Deportivo Pasto por la fecha 13 de la Liga Colombiana I-2024, duelo en el que tenía la obligación de conseguir una victoria, ya que, de no hacerlo, quedaría sin posibilidades de poder meterse al grupo de los clasificados, triunfo que logró por la mínima diferencia 1-0, en lo que son los primeros tres triunfos del entrenador Pablo Repetto con el cuadro antioqueño.

El partido no se le hizo nada fácil al conjunto ‘verdolaga’, debido a que en los primeros minutos no encontró la manera de poder superar la dura defensa que planteó la visita, por lo que ante la falta de ideas, no se veían caminos claros para poder darle apertura al marcador, mientras que en las tribunas presionaban por la victoria.

Cuando no se veían caminos para que llegara un gol, llegó el minuto 38, para que el mediocampista, Robert Mejía, metiera un potente remate desde fuera del área con el que venció al arquero Diego Martínez, el cual, a pesar de estirarse, no llegó a la pelota, que se clavó en el ángulo para un tremendo golazo y así poner a festejar a los pocos hinchas que asistieron al Atanasio Girardot.

Atlético Nacional mostró un mejor nivel

Aunque el primer tiempo no fue el mejor para el ‘verde’ de Antioquia, a pesar del gol, en la segunda parte se mostró mucho más cómodo y logró generar algunas sociedades con las que causó peligro al arco de Martínez, mientras que el Pasto también se abrió un poco más, en búsqueda del empate, fue así como se acercó al arquero Harlen Castillo.

El trámite del juego se hizo de ida y vuelta en los últimos minutos, con oportunidades para los dos equipos de anotar, pero la falta de puntería de los atacantes, evitaban que llegará el gol. Pero sería al 89′ cuando las cosas parecían ponérsele difíciles al ‘verde’, ya que el delantero Eric Ramírez vio la tarjeta roja por un codazo contra un futbolista del Pasto, pero el VAR llamó al árbitro, el cual echó para atrás la determinación y le sacó amarilla.

Atlético Nacional regresó a la victoria

Finalmente, Atlético Nacional se quedó con la victoria por 1-0, resultado que lo saca del fondo de la tabla de posiciones del campeonato, pero además, lo deja con posibilidades de poder disputar un puesto para entrar al grupo de los ocho con 13 puntos, teniendo en cuenta que tiene un partido aplazado ante Jaguares de Córdoba, que en el caso de ganarlo, lo dejaría a dos unidades del octavo.