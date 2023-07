Atlético Nacional confirmó la no continuidad del atacante brasileño Francisco Da Costa. El jugador, quien llegaba al fútbol colombiano a comienzos de año, le fue mal en el equipo vede.

En estos meses con Atlético Nacional, el jugador no pudo ante la presión y le costó la adaptación. Tanto así que en el remate de temporada, fue muy claro que Tomás Ángel y Jefferson Duque se consolidaron como los delanteros del equipo.

En un comunicado, Atlético Nacional confirmó la no continuidad de Francisco Da Costa, quien dejó un sentido mensaje a la hinchada verdolaga. A su vez, fue confirmado en su nuevo club.

“Sé que las cosas no salieron como esperábamos. Hoy soy consciente de todo lo que viví y todo lo que pasé. Fue duro sentirme tan cerca pero al final siempre lejos de la cancha. Me duele ir así y me duele no haber podido hacer lo que más me gusta en la vida que es jugar a la pelota. Pero en el fútbol, como en la vida, hay momentos donde no entendés el porqué de algunas cosas y toca aceptar. Yo en lo personal aprendí a seguir agradecido por todo lo que me da el fútbol. Por las glorias y hoy, más que nada, por las malas. Lo que toca, toca y hay que aguantar, tragar y seguir el camino. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo en este semestre y que hicieron de todo por mí hasta cuando ni yo creía más. Y por fin, agradecer al club Atlético Nacional por esta oportunidad. Hoy me despido sabiendo lo que representa este club no solo en el país, pero en el continente. Sé que más allá de toda la historia victoriosa que tiene, a cada año crece un poco más. Inalcanzable, adentro del país y respetado en todo el mundo. Muchas gracias por todo, siempre desearé lo mejor”, dice Da Costa.