David Ospina reveló qué le dijo el árbitro antes de que el VAR confirmara el penal para Millonarios

¿Era o no era? Esa será la discusión que durará mucho tiempo sobre el penal que sancionaron a favor de Millonarios en el empate contra Atlético Nacional. Cada vez más se conocen más detalles de la polémica jugada que tuvo a Radamel Falcao como protagonista y David Ospina decidió revelar qué le dijo el árbitro Carlos Betancur antes de que el VAR confirmara el penalti.

“Nunca he hablado de los árbitros, siempre he sido muy respetuoso en toda mi carrera, por eso digo que cada quien hace su trabajo de buena fe. Cuando nosotros estamos hablando con el árbitro él dice que están confirmando y revisando la jugada en el VAR y en el último momento dice que ya le confirmaron el penalti. En esas instancias ya no se puede alegar nada más, nosotros acatamos la orden. Lastimosamente el penalti fue confirmado y para nosotros en ese momento del partido era una jugada complicada”, afirmó Ospina en conferencia de prensa.

