La sanción que la Dimayor le puso a Millonarios después del partido contra Nacional

Cada pelota se disputó como si fuera la última y eso trajo sus consecuencias. Luego del primer partido entre Millonarios y Atlético Nacional en los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024 se esperaba que la Dimayor se pronunciara porque hubo mil y una polémicas. ¿Llegaron las sanciones? ¡Sí!

Todo empezó después del empate de Nacional. Millonarios ganaba el partido por la tercera fecha con un gol de Leonardo Castro, pero el equipo ‘Verdolaga’ encontró rápido el empate con una anotación de Marino Hinestroza que iba a terminar con una polémica celebración.

A pesar de que Hinestroza hizo el gesto de una gallina y se limpió la boca con un banderín que tenía los colores de Millonarios, en la Resolución No. 109 de 2024 del Comité Disciplinario de la Dimayor no apareció ninguna sanción para el atacante de Atlético Nacional. Caso contrario pasó con el equipo ‘Embajador’.

Luego de la victoria 2-1 de Millonarios del 29 de noviembre, Marino Hinestroza hizo la siguiente denuncia pública: “Quiero ver el comunicado mañana (30 de noviembre) de la Dimayor de esos tres tipos que me hicieron gestos racistas que eso sí está mal, porque celebrar un gol no está mal, de eso se trata el fútbol, es alegría y es libertad en su máxima expresión”. Y el comunicado llegó, pero no sancionaron a ‘Millos’ por ese motivo. ¿Entonces por qué fue?

La sanción de la Dimayor a Millonarios después del partido contra Nacional

Jhon Córdoba y Álvaro Angulo. (Foto: Vizzor Image)

Por medio de la Resolución No. 109 de 2024 que fue publicada el 2 de diciembre, el Comité Disciplinario de la Dimayor informó que Millonarios fue sancionado con una multa de $1.300.000 pesos porque seis jugadores fueron amonestados en el partido contra Nacional por la fecha 3 del Grupo A de los cuadrangulares. Leonardo Castro, Álvaro Montero, Daniel Cataño, Carlos Sarabia, Juan Carlos Pereira y Daniel Giraldo, fueron los jugadores que recibieron tarjeta amarilla.

El resultado de Nacional vs. Millonarios por la fecha 4 de los cuadrangulares

Luego de conocerse la sanción que recibió Millonarios, los dirigidos por Alberto Gamero enfrentaron a Nacional por la fecha 4 de los cuadrangulares. ¿Cómo terminó el partido? 1-1 con goles de Álvaro Angulo y Radamel Falcao para que el equipo ‘Embajador’ siga primero en el Grupo A con 10 puntos. Los ‘Verdolagas’ son segundos con siete unidades, Deportivo Pasto es tercero con seis y cierra el grupo Independiente Santa Fe sin puntos.