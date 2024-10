David Ospina se desahogó y habló de su regreso a Atlético Nacional

David Ospina no la ha pasado bien desde su regreso a Atlético Nacional. Las lesiones han impedido tener la continuidad esperada por los hinchas, sin embargo, el portero mantiene la ilusión de volver para las finales del Fútbol Colombiano y brillar como lo hizo la primera vez antes de salir al fútbol internacional.

El portero ha recibido varios comentarios en redes sociales, algunos de apoyo, otros no, sin embargo, el mismo David Ospina se desahogó y contó detalles de lo que siente en este momento que se recupera para volver a las canchas.

David Ospina se desahogó

En charla con ‘ADN Verdolaga’ habló sobre David Ospina confesó no haber podido disfrutar como espera, pero que se está preparando para eso: “lamentablemente, no he podido regresar del todo hasta el momento, porque he tenido algunas lesiones y no he podido disfrutar como se debe. Sin embargo, nos estamos preparando para eso y el equipo está haciendo las cosas muy bien”.

Por otro lado, contó cómo se hizo hincha de Atlético Nacional, pues desde pequeño se lo inculcaron en casa: “empieza desde mi papá. Él era hincha de Atlético Nacional y me empezó a llevar al estadio. Ver la emoción que se sentía en la tribuna, ver al equipo ganar, jugar bien. Desde ahí empieza el amor por el color ‘verde’”.

Ospina cerró hablando sobre lo que viene para él y para el equipo, además, indicó que sueña con el título: “ahora lo más próximo que quisiera, sería un título con Atlético Nacional. Creo que eso sería muy bonito y seguir viviendo el momento, el día a día y ya esperaremos qué puede venir por añadidura”.