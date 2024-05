El otro jugador que no va más en Nacional además de Sierra, Moreno y Ramírez

Atlético Nacional sigue en su etapa de reestructuración luego del fracaso en el primer semestre de 2024 y una de sus peores crisis en su historia. El equipo verde está totalmente alejado de la competencia y se concentra en el mercado de pases con el técnico Pablo Repetto al mando. Mientras se miran posibles refuerzos, también se van conociendo las bajas del club ‘Verdolaga’.

En los últimos días, se han filtrado nombres de jugadores que dejarán la disciplina de Atlético Nacional para el segundo semestre de 2024, como por ejemplo el de Carlos Sierra, volante que no tuvo continuidad tras su paso por América de Cali, donde fue campeón, y Junior de Barranquilla, donde estuvo prácticamente borrado en el primer equipo. Su falta de minutos lo convirtió en un fichaje muy resistido en la hinchada verde y Repetto no lo tendría en cuenta.

Otro que no seguiría es Neyder Moreno, canterano de Atlético Nacional que tuvo un buen paso por Santa Fe. En su regreso al equipo verde, no tuvo la continuidad esperada más allá de algunos chispazos y la puerta de salida está totalmente abierta. A él, se sumaría el venezolano Eric Ramírez, delantero que incluso ha estado en convocatorias de Selección Venezuela, pero que no llena las expectativas de Pablo Repetto.

A ellos se uniría un volante ofensivo que también cumple con su segundo ciclo en Atlético Nacional, que ha sido bastante discreto luego de su paso por el fútbol mexicano y Deportivo Cali. Atlético Nacional le diría que no y el jugador quedaría libre en el próximo junio. El club preferiría salir al mercado de pases y buscar un refuerzo.

Otro jugador sale de Nacional además de Ramírez, Moreno y Sierra

Estamos hablando de Daniel Mantilla. El periodista Felipe Sierra comentó en redes sociales que el volante ha sido notificado y el club verdolaga no contará más con él. Durante este semestre, el jugador solamente disputó 12 partidos entre Liga y Copa Libertadores. En los próximos días, quedará todo listo entre el futbolista y el equipo. Mantilla deberá regresar a Deportivo Cali, que es dueño de sus derechos deportivos.

Por otra parte, se esperan anuncios de nuevos futbolistas en Atlético Nacional. Los rumores colocan a Stefan Medina de regreso e incluso leyendas de la Selección Colombia, como James Rodríguez y David Ospina, estarían en el radar verdolaga.