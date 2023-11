Dorlan Pabón es uno de los jugadores más importantes que tiene Atlético Nacional en la actualidad. El capitán del conjunto ‘verdolaga’ no pasa por su mejor momento futbolístico, pero sigue siendo un referente y un jugador de respeto, por lo que su experiencia será fundamental para afrontar esta final de Copa Colombia ante su eterno rival, Millonarios.

En rueda de prensa, previo al partido en el estadio El Campín que se disputará este miércoles desde las 8:00 p.m., Dorlan se refirió a varios temas, pero uno de los más llamativos es la forma en la que enfrentarán el partido de ida. Si bien, algunos expresan que lo mejor es ser cautelosos y esperar atrás para contraatacar con transiciones rápidas, hay quienes prefieren que salgan a dominar el juego.

Millonarios vs. Nacional: estilo de juego del ‘verdolaga’.

“Ir a jugar cómo lo hacemos en todos los estadios”, es la consigna del capitán de Atlético Nacional. Pabón aseguró que buscarán salir a proponer como lo hacen en todos los estadios: “tenemos un equipo en campo de ellos, pero debemos ser inteligentes y estas finales tenemos que estar más concentrados. De local o visitante, Nacional debe proponer juego”.

Reconoce que deben estar tranquilos, pues los detalles son factores diferenciales en este tipo de partidos: “estoy tranquilo y uno acelerado no toma decisiones correctas. La tranquilidad y el deseo de ir hacia adelante den estar y no debemos desesperarnos y a mis compañeros les digo que vamos a encontrar los espacios”.

Dorlan sabe que es una serie de 180 minutos que la terminan en Medellín, por lo que deben ser muy inteligentes: “venimos a buscar el partido y debemos ser inteligentes porque terminamos la serie en casa. Será un partido cerrado y la final termina en Medellín”.

¿Quién será el arquero de Nacional en la final?

Por ahora no se conoce quién será el arquero titular, pero todo indica y apunta a que será Harlen Castillo, el mismo Dorlan dio su opinión sobre esta posición en el club: “no sé quién tapará, pero estaremos concentrados. Estoy contento por Mier en la selección Colombia y también tenemos mucha confianza en Harlen, y es una gran oportunidad para los dos. Por qué no se sabe si Mier pueda después estar con nosotros. Aquí nadie es titular y todos los días trabajamos para tener un puesto. Ahora le toca a Chipi y tiene toda la confianza”.

Nacional y el resultado en El Campín ante Millonarios

Atlético Nacional no pasa por su mejor momento, pero aun así está en una nueva final y no puede desaprovechar la oportunidad para sumar un nuevo título. Dorlan deja en el pasado la final de Liga que perdieron y quiere hacer historia: “es una final y es un nuevo partido. Sabemos que los errores no se pueden cometer en una final. Millonarios ha ganado en Medellín pero cada juego es diferente”.