La Selección Colombia consiguió una importante victoria en la Copa América contra Paraguay por la primera fecha, resultado que lo dejó como líder de su grupo, teniendo un gran desempeño de varios de sus futbolistas, los cuales dejaron ver por qué es considerado por muchos como uno de los equipos candidatos al título.

Uno de los jugadores que no logró poder mostrar todo su talento fue el atacante Luis Díaz, futbolista que fue muy marcado por parte de la defensa guaraní, la cual no lo dejó brillar, haciéndole doble marcaje, por lo que no fue una de las mejores presentaciones del guajiro, quien seguramente deberá de encontrar la manera de superar los fuertes marcajes a lo largo del torneo.

Luis Díaz feliz con el triunfo de Colombia

Un día después del triunfo de Colombia, Luis Díaz se pronunció por medio de sus redes sociales, allí expresó su felicidad por la victoria en el debut, con el mensaje, “victoria importante”, junto a un emoji de unas manos, la bandera colombiana y un corazón, publicación que generó miles de reacciones por parte de sus seguidores.

Los hinchas colombianos le dejaron decenas de mensajes a ‘Lucho’, en donde le expresaron su admiración y muchos éxitos de cara a lo que será el próximo compromiso de la ‘tricolor’, pero además que siga mostrando su gran talento, el cual lleve a Colombia al título.

Foto: X, Luis Díaz.

El próximo partido de la Selección Colombia

Ahora el equipo colombiano se medirá en la segunda jornada de la Copa América 2024 ante Costa Rica, duelo que llevará a cabo el próximo viernes 28 de junio a las 5:00 PM, en el estadio Universidad de Phoenex, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Glendale, Arizona, escenario del que se espera un lleno total por parte de la afición ‘cafetera’.

Cabe recordar que Colombia llega a este partido siendo líder del grupo con 3 puntos logrados ante los paraguayos, mientras que Costa Rica sumó un empate contra Brasil, por lo que los dirigidos por Gustavo Alfaro están muy motivados con lograr la clasificación.