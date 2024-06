Los hinchas de Millonarios están viviendo un verdadero sueño con la llegada de Radamel Falcao. El delantero histórico de la Selección Colombia jugará por primera vez en el FPC con el club del que es hincha y ya hay fecha y hora confirmada para su debut con la camiseta azul.

Finalmente se cumplió lo que los hinchas de Millonarios tanto deseaban. Radamel Falcao, uno de los mejores jugadores que ha tenido Colombia, jugará para el equipo que sigue desde niño. El ‘Tigre’ nunca ocultó su fanatismo por el ‘Embajador’ y finalmente podrá vestir con la camiseta de sus amores.

Ahora, oficializado el fichaje tras meses de rumores, se sabe que el debut del delantero será en el partido amistoso ante River Plate. Casualmente, otro de los clubes que está en el corazón del atacante y que le permitió dar sus primeros pasos como profesional.

Fecha y hora para el debut de Radamel Falcao con Millonarios

Este sábado 22 de junio, River Plate confirmó los detalles sobre sus partidos amistosos de mitad de año. El equipo argentino recibirá al equipo bogotano en el el Estadio Monumental el próximo martes 9 de julio, a las 6:30 pm horario local (4:30 pm horario colombiano).

De momento, se desconoce si Alberto Gamero planea alinear a Radamel Falcao en el once inicial en Argentina. Sin embargo, se da por hecho que el atacante vea sus primeros minutos con la camiseta de Millonarios en el estadio que lo vio debutar profesionalmente.

¿Qué dijo Falcao?

En una de sus primeras declaraciones tras su fichaje por Millonarios, Falcao se refirió al partido debut contra River. “Parece que hubiera sido todo organizado, pero salió perfecto. Nunca me imaginé que mi primer partido con Millonarios iba a ser contra River en el Monumental“.

El ‘Tigre’ mostró su gran ilusión por jugar con el equipo de sus sueños. “Voy a cumplir mi sueño de niño que es vestir la camiseta de Millonarios, he representado a Colombia en el exterior, no era el país, no era el costeño, no era el bogotano, sino el colombiano“.