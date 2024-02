Atlético Nacional no ha tenido el inicio de año esperado. Tras una dolorosa derrota en la Fecha 2 contra América de Cali, el equipo dirigido por Jhon Bodmer ha logrado sumar puntos, pero sin convencer. El empate reciente contra Patriotas, un equipo de bajo presupuesto, ha levantado una ola de críticas hacia el club verdolaga, incluyendo las del ex jugador Farid Díaz.

Las críticas por parte de hinchas y periodistas son una cosa, pero cuando provienen de ex jugadores suelen ser más dolorosas. Y es que las palabras de Farid Díaz no fueron nada suaves. No criticó directamente a Bodmer o a un jugador en particular, sino que se centró en el pobre desempeño del equipo en lo que va del semestre.

Las declaraciones de Díaz podrían haber encendido las alarmas en el seno del club. La junta directiva debería tomar medidas para mejorar el rendimiento del equipo si quiere evitar una temporada decepcionante.

Lo que dijo el ex jugador

Díaz afirmó que “Atlético Nacional no tiene nada” en referencia a la falta de un plan de juego claro, algo que se ha hecho evidente en los últimos partidos. Además, criticó la cantidad de jugadores jóvenes en el equipo, diciendo que “para mí es improvisación con jóvenes”. La falta de jugadores veteranos es algo que han notado no solo los hinchas, sino también todos los expertos del fútbol colombiano.

El veterano retirado, Farid Díaz estuvo con Atlético Nacional desde el 2012 hasta 2017 donde ganó múltiples títulos, la mayoría en los últimos 2-3 años con el club verdolaga. Después de salir de Colombia para jugar con Olimpia, Díaz nunca más regreso a Atlético Nacional hasta que se retiró en 2021 con Nacional Asunción.

Por ahora Atlético Nacional luce bien para la Fecha 6 donde el equipo tendrá que jugar contra Millonarios el 11 de febrero. Será otro partido duro para los verdolagas, pero con tres semanas sin perder, los jugadores llegan ‘preparados’.