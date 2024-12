Hinchas de Nacional piden que si va al Atanasio Girardot a aplaudir a Falcao, mejor no vaya

La advertencia de los hinchas de Atlético Nacional es clara. Si va a ir a aplaudir a Falcao, mejor no vaya. En los comentarios a las publicaciones oficiales del club, los más fervientes fanáticos mandaron el mensaje. Por un lado, se le considera un referente del rival y por el otro, es un partido ‘de vida o muerte’ para el Rey de Copas.

Desde antes del partido en Bogotá, se puso a la venta la boletería en Medellín para el partido. En las redes sociales, Atlético Nacional informó todos los precios y la forma de adquirir las entradas de manera virtual. Eso sí, muchos fanáticos aprovecharon para hacer duras advertencias. No hay margen de error y tampoco se permitirán elogios o aplausos para el rival.

