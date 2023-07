Todo parece indicar que Jarlan Barrera tiene sus días contados en Atlético Nacional. Tras la final que perdió el equipo Verde ante Millonarios en la Liga, el mediocampista quedó muy expuesto por el penal que falló y con el que dejó servido el título para el conjunto Azul. Desde entonces, se empezó a gestionar la salida del jugador, quien busca rescindir el año y medio de contrato que todavía tiene.

Todas las informaciones apuntan a que el agente de Jarlan Barrera está negociando con Atlético Nacional la salida del jugador, lo más rápido posible. Aunque no hay mucha claridad al respecto, fuentes cercanas al club y al jugador coinciden en que es el equipo el que no quiere contar más con sus servicios.

Por supuesto, cerrar su salida no será un tema fácil. Jarlan Barrera todavía contrato vigente y se extiende hasta diciembre de 2024. Por esa razón, el jugador puso la condición de irse si recibe una indemnización por el tiempo restante del contrato que no se cumplirá. Todo parece indicar que el jugador no se quiere ir a préstamo a ningún otro equipo. Quiere quedar totalmente desvinculado de Atlético Nacional.