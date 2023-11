Atlético Nacional sigue haciendo eco en Colombia y Sudamérica y demuestra que es una de las mejores canteras del fútbol colombiano. El gran talento de Kevin Mier despeja las dudas y deja ver el buen avance del club verdolaga. El oriundo de Barrancabermeja es el tercer arquero de la Selección Colombia y los rumores por su futuro no paran en Europa y Sudamérica.

Lo más reciente que se conoció de Kevin Mier es que River Plate estaría interesado en su gran nivel y así reemplazar a Franco Armani, que estaría cerca de salir del club ‘Millonario’. El equipo dirigido por Martín Demichelis vuelve a mirar hacia Colombia buscando el portero ideal que se aproxime a uno de sus futbolistas más destacados de la última década. Todo haría entender que el arquero colombiano es una gran alternativa para ocupar esa vacante.

Asimismo, en información que se ha filtrado, se cuenta que Franco Armani tendría el regreso a Atlético Nacional como una seria posibilidad hacia su futuro. No descartaría ratificar su vuelta al club verdolaga para la temporada 2024, mientras se estaría gestionando la ida de Mier a River Plate. Todo esto son versiones de prensa que se le suma una de ‘peso’, pues Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, dio detalles sobre estos rumores que inundan de ilusión en Colombia y Argentina.

Carlos Antonio Vélez cuenta, en pocas palabras, que lo que se ha filtrado en los medios, no es cierto. Que en estos momentos, Franco Armani no piensa volver a Atlético Nacional y que desde River Plate no han aparecido ofertas formales por Kevin Mier. Agregó que el club verdolaga no está buscando al ídolo argentino que ganó la Copa Libertadores en 2016.

¿Kevin Mier a River Plate y Franco Armani a Nacional?

En su habitual espacio en Antena 2, Carlos Antonio Vélez reveló la información que tiene en sus manos. Pareciera que las posibilidades para Kevin Mier en River Plate desaparecen, mientras que el regreso de Franco Armani al gigante verde también es, hasta el momento, pura ilusión. Eso sí, en las próximas semanas, cuando comience de lleno el mercado, podrían existir algunas opciones.

“Armani no es opción. Nacional no está buscando a Armani. Que Armani se quede tranquilo allá donde está. Él se queda en River y por Mier no hay ninguna oferta. Pregunté y me dijeron que ninguna. Entonces no hay oferta por Mier ni Nacional está interesado en Armani, por ahora”, dijo Carlos Antonio Vélez.

Kevin Mier y Franco Armani

Actualmente, Kevin Mier es figura en Atlético Nacional, es el titular en el arco y fue clave en la estrella 17 que ganó el equipo en el 2022 en una dramática final contra Deportes Tolima. Según Transfermarkt, el pase del futbolista está tasado en 3.2 millones de euros. Y el club paisa anhela poderlo vender en el próximo mercado. A su vez, se había comentado que clubes de México y Estados Unidos estarían intentando el traspaso.

Por otra parte, Franco Armani supo dejar huella en River Plate, también ganó la Copa Libertadores, es doble mundialista con la Selección Argentina y campeón del mundo. Se había comentado que el deseo del portero argentino era ir al Inter Miami a jugar con Lionel Messi.

