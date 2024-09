Atlético Nacional hizo la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico Guillermo Zaragoza [PF], Efraín Juárez Valdéz, [DT], Luis Ernesto Pérez [AT] y Alex Larrea [AT] quienes brindaron una rueda de prensa. Allí respondieron todas las preguntas de los periodistas, pero en medio de algunas, hubo una que no gustó en la hinchada.

Publicidad

Publicidad

Luego de hablar cuáles son los objetivos con el club, el modelo de juego y otros temas. Al entrenador Efraín Juárez se le preguntó por su experiencia y capacidad, su respuesta no les gustó a los hinchas que en redes sociales lo criticaron.

ver también El canterano de Nacional y héroe de Colombia que es de los más rápidos en la Premier League

La confesión del técnico de Nacional que no gustó en los hinchas

“De toda esta gente (cuerpo técnico) soy yo el que menos sabe, eso quiere decir que me estoy rodeando de gente mucho más inteligente de lo que yo, y ellos me van a ayudar a crecer en todo sentido, eso se los puedo asegurar”, dijo el entrenador Efraín Juarez.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, agregó que: “Después del partido contra el America (de México) nos sentimos gratamente orgullosos, más allá de representar a Atlético Nacional, de poder saber que los jugadores representaron dignamente al club”.

Atlético Nacional se encuentra en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 16 puntos y +5 en la diferencia de gol. Además, tiene un partido menos. Uno de los retos que tiene el nuevo cuerpo técnico es mejorar el estilo de juego del equipo y darle manejo al amplio plantel que se armó para esta temporada. El objetivo, el de siempre, ser campeón y regresar a la Copa Libertadores.

Revelación del presidente de Atlético Nacional

Muchos hinchas del ‘verdolaga’ pusieron en duda que fuera el presidente Arango el que haya elegido a Efraín Juárez como el entrenador del ‘verdolaga’, pero el propio Sebastián desmintió que haya sudo una imposición por parte de los dueños del club, y que fue una decisión que él tomó con autonomía, junto al comité deportivo.

Publicidad

Publicidad

“Que yo sea hincha de Nacional no significa que siempre vaya a hacer lo que el hincha quiere, porque a veces uno como hincha no tiene la cantidad de información necesaria para juzgar (…) Nosotros vimos en Efraín vimos unos elementos diferentes a los demás que lo hacen para nosotros no una apuesta, sino una decisión afirmada que tiene lo que necesitábamos”, contó inicialmente Arango en una entrevista para el programa ‘La Tertulia Verdolaga’.

Y después agregó: “Nunca había sido presidente del equipo, alguien confío en mí y no la voy a desaprovechar. No tomaría una decisión de estas si no estuviera seguro de que esta persona tuviera lo que tiene Atlético Nacional. Acá no hay imposiciones ni presiones. Convencidos de que nos traerá cosas buenas”, concluyó, acabando así con las especulaciones de algunos aficionados.