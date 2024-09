El canterano de Nacional y héroe de Colombia que es de los más rápidos en la Premier League

Con este registro, el antioqueño vuelve a Inglaterra, con la firme intención de ganarse un lugar en los ‘Team Of The Week’ y así seguir su camino de gloria en la Premier League y Selección Colombia.

Yerson Mosquera celebra con Johan Mojica el gol contra Argentina. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

El canterano de Atlético Nacional despejó dudas, respondió a la confianza, demostró que está a la altura del equipo nacional para dar tranquilidad y relevo cuando sus compañeros no están (Dávinson, Yerry y Cuesta), los mismos que hasta hace unos días estaban por encima de él.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.