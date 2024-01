La derrota 1-4 de Atlético Nacional ante América de Cali por el ‘Clasico Popular’ podría ser el golpe de gracia para el entrenador John Bodmer. El técnico, que fue contratado en 2023 con la esperanza de llevar al club verdolaga a otro título, está en la cuerda floja y su continuidad podría depender de los resultados que obtenga en las próximas semanas.

Las estadísticas de Bodmer con Atlético Nacional no son buenas. El club verdolaga no ha mejorado casi nada desde la llegada del entrenador. Por ejemplo, el récord de victorias y derrotas sigue siendo ‘normal’ y con la reciente derrota contra América de Cali 1-4, el récord de Bodmer de victorias y derrotas con el club se emparejo. La efectividad no ha subido con Bodmer y es poco probable que durante el primer semestre del 2024 pueda subir.

En la Fecha 3 de la Liga BetPlay, Atlético Nacional se enfrentará a Once Caldas. Si Bodmer no logra ganar ese partido, su trabajo podría estar en serio peligro. El entrenador sabe que necesita resultados inmediatos para tranquilizar a la directiva y a la hinchada.

Las malas estadísticas

Bodmer tiene un gran reto por delante. Necesita encontrar la fórmula para que Atlético Nacional vuelva a ser competitivo. El club verdolaga es el más laureado de Colombia con 17 títulos de liga desde que están disputando el torneo en el FPC y no está acostumbrado a estar en esta situación.

Atlético Nacional no gana un torneo corto desde 2022 cuando se quedaron el titulo del primer semestre de ese año. Pero en 2023 el club se quedo ‘cerca’ de otro titulo al quedar subcampeón de la primera parte de la temporada.

Para intentar revertir la situación, Bodmer podría hacer algunos cambios en el equipo. Podría darle más oportunidades a los jóvenes, que han mostrado un buen rendimiento en los últimos partidos. También podría apostar por un sistema de juego más ofensivo, que le permita al equipo marcar más goles.