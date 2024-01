Una radical decisión de la FIFA beneficiaría directamente a Atlético Nacional y podría pasar de tener cupo en ronda previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 directamente. Si la entidad que regula el fútbol mundial toma medidas drásticas contra Brasil, el club verdolaga junto a Águilas Doradas serían protagonistas de un veredicto histórico.

Vale resaltar que Atlético Nacional y Águilas Doradas están en la ronda previa y compiten por los últimos cuatro cupos a la fase de grupos de Conmebol Libertadores. El club verdolaga espera rival entre Aucas de Ecuador y Nacional de Paraguay, en una jornada que se jugará en el próximo mes de febrero. Por su parte, el equipo dorado enfrentará al aguerrido Bragantino de Brasil. Todo esto podría cambiar si la FIFA castiga a Brasil.

El mundo del fútbol está en total sorpresa al conocerse lo sucedido, pues la FIFA le hizo una seria advertencia a la Confederación Brasileña de Fútbol tras el escándalo que se armó por la salida de Ednaldo Rodrigues, quien era el presidente de la CBF. Este dirigente fue destituido por una decisión de un tribunal de Río de Janeiro y por tener injerencia de la justicia ordinaria, el ente que regula el fútbol mundial podría castigar severamente a Brasil tanto en competencias con su selección, como los respectivos clubes afiliados a la Conmebol.

Según una carta que envió la FIFA a la Confederación Brasileña de Fútbol, una comisión viajará la primera semana de enero 2024 a Río de Janeiro y se analizará la situación. Si la entidad mundial interviene, los clubes brasileños serían expulsados de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, dando esos cupos a demás países de la Conmebol.

¿Cómo iría Atlético Nacional a la fase de grupos de Copa Libertadores 2024?

Conmebol tendría que dividir los ocho cupos que tiene Brasil en Copa Libertadores en los diferentes miembros de la organización. Según El Tiempo, Colombia recibiría dos cupos más para esta edición y quedaría con seis equipos en el torneo.

Hasta el momento, Junior de Barranquilla y Millonarios están en la fase de grupos. Se podrían unir Águilas Doradas y el club verdolaga, dejando la fase previa a los siguientes clubes en la reclasificación, en este caso son Independiente Medellín y América de Cali.

Por ahora, FIFA no reconoce la nueva dirigencia de la CBF y prefiere investigar el caso y en los próximos días habría veredicto sobre este tema. Si todo sale mal para Brasil, habría un serio revolcón en las Eliminatorias y competencias Conmebol. Sobre esto, pasó algo similar en la Federación de Malí, donde se consideró una interferencia del gobierno de ese país en los temas federativos con la FIFA.

Carta que envió la FIFA a la Confederación Brasileña de Fútbol

“Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero para reunirse con las respectivas partes interesadas y examinar la situación actual y trabajar conjuntamente para encontrar una solución al actual estado de cosas con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y su autonomía.

La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión.

A este respecto, y en aras del orden, también nos gustaría señalar que si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida”.

