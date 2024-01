Los hinchas de Atlético Nacional no solo están preocupados que el club gane en el primer semestre del 2024, sino que también quieren que el club tenga la mejor camiseta entre los grandes de la Liga Colombiana.

En enero, Atlético Nacional y la directiva presentaron la nueva camiseta local que el club utilizará en la temporada 2024. La camiseta, inspirada en los paisajes verdes de Medellín, presenta un diseño innovador con líneas verdes.

Sin embargo, la presentación de la nueva camiseta no estuvo exenta de críticas. Algunos hinchas no estuvieron de acuerdo con el diseño, argumentando que la camiseta les parecía demasiado simple o que no tenía el sabor tradicional de las camisetas de Atlético Nacional.

La diferencia entre camisetas

Para la temporada 2024, los hinchas de Atlético Nacional tendrán la oportunidad de usar una camiseta única que no estará disponible para los jugadores. La diferencia con la camiseta de los jugadores es que la de los hinchas tendrá el escudo totalmente bordado, mientras que la camiseta de los jugadores tendrá el escudo estampado.

Este detalle es una ventaja para los hinchas, ya que sus camisetas serán más duraderas y tendrán un mejor acabado. De esta manera, Atlético Nacional presenta una nueva camiseta que, si bien ha dividido a los hinchas, es un diseño innovador y vanguardista que seguramente dará de qué hablar en el primer semestre de la Liga Colombiana.

Las camisetas están disponibles en las tiendas oficiales de Atlético Nacional y en otras tiendas en toda Colombia que vendan ropa deportiva auténtica de la marca que fabrica la camiseta del club, Nike.