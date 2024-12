El partido de ida en la final de la Liga BetPlay estuvo rodeado de varios detalles que hicieron el ambiente más tenso de lo normal. Los insultos desde diferentes lados empañaron la fiesta, aunque algunos de los responsables ya pidieron disculpas, como es el caso de Luis Marquinez, arquero suplente de Atlético Nacional.

El joven utilizó sus redes sociales para dirigirse a la hinchada del Deportes Tolima, a quien pidió disculpas por su comportamiento cuando culminó el encuentro.

A través de un mensaje que publicó en Instagram, Maquinez aseguró que el gesto que tuvo contra la afición no es algo normal en él; sin embargo, dejó claro que nada lo justifica.

“Luis Miguel Marquinez siempre se ha caracterizado por ser un profesional respetuoso y con carácter, por eso quiero ofrecer disculpas a la hinchada del Deportes Tolima por el gesto que hice al terminar el partido”, escribió.

“Me exalté al recibir un monedazo, nada justifica mi actuar, fue un momento de adrenalina con todo lo que estaba pasando. Soy joven, sigo aprendiendo y asumo las consecuencias de mis actos. Con la mano en el corazón, Luis Marquinez”, escribió el arquero suplente de Atlético Nacional.

La publicación que hizo Luis Marquinez tras el partido ida en la final de la Liga BetPlay 2024-II. (Foto: redes sociales)

¿Cuál fue el gesto de Luis Marquinez contra la hinchada de Deportes Tolima?

Finalizado el importante encuentro, con un marcador 1-1, el ambiente en algunas zonas del estadio Manuel Murillo Toro era tenso.

Cuando el plantel de Atlético Nacional salió de la cancha no solo recibió insultos por parte de los hinchas del Vinotinto y oro, sino algunas agresiones que dificultaron el paso hacia los camerinos.

Justamente fue lo que alegó el arquero suplente, quien aseguró que le lanzaron una moneda, lo que despertó su molestia.

Como respuesta a ese hecho, Maquinez levantó las manos e hizo la señal. Por el momento se desconoce si este gestó será sancionado por parte de las autoridades futbolísticas.

El gesto de Luis Marquinez contra la hinchada de Deportes Tolima. (Foto: redes sociales)

El DT de Deportes Tolima sacó de casillas a Alfredo Morelos

Lo de Marquinez no fue lo único que alteró el ambiente en la final de la Liga BetPlay 2024-II. Una provocación del técnico David González enfureció a Alfredo Morelos.

En la parte final del encuentro, cuando Atlético Nacional luchaba por mantener el empate con un hombre menos, su técnico Efraín Juárez resolvió el ingreso de Morelos a la cancha. En ese momento, González se acercó y le dijo algo que por el momento se desconoce.

Lo que sí se hizo evidente fue la molestia del jugador, que le reclamó al DT y luego del partido aseguró que espera celebrar un triunfo en Medellín y entonces revelará cuál fue el insulto. “Díganle que nos vemos en Medellín, a ver si allá tiene las huev… de decirlo otra vez”, dijo.

Por su parte, el técnico de los pijaos aseguró que perdió el control y pidió disculpas. “Sobre el final del partido estaban las emociones a tope, me vi incluido en un alegato y perdí mi temperamento y mi cabeza, es algo que nunca me había pasado, me siento apenado, pedí disculpas, no lo debí haber hecho, no tuve control y simplemente se dio”, dijo.