Es cierto que Atlético Nacional no tuvo un gran movimiento durante los primeros días del mercado de fichajes. Sin embargo, el fichaje de Pablo Ceppelini, un jugador que ya conoce la institución y que tuvo un buen paso por el club en 2019, es un buen refuerzo para el equipo.

Ceppelini es un jugador versátil que puede jugar como mediocampista ofensivo o como extremo. Es un jugador creativo y con buen toque de balón, y también tiene gol. En su última temporada con Cuiabá, en Brasil, jugó 21 partidos y no marcó goles, pero esa es una estadística que no refleja su capacidad goleadora. En 2019, con Nacional, marcó 10 goles en 42 partidos, y en 2022, con Peñarol, marcó 6 goles en 20 partidos.

Con la llegada de Ceppelini, Nacional tiene una plantilla más completa y con más opciones para el entrenador John Bodmer. El equipo ya ha ganado su primer partido de la Liga BetPlay 2024-I, y con Ceppelini en la plantilla, las posibilidades de éxito del equipo son mayores.

Los 10 goles de Ceppelini en una temporada

Sin embargo, es importante que Ceppelini llegue al equipo en buen estado físico y futbolístico. El jugador tiene 30 años, y no ha tenido una buena temporada en 2023. Si puede recuperar su nivel, será un refuerzo importante para Nacional.

A pesar de qué 2019 fue un año altamente productivo para el uruguayo con el club verdolaga, ese año el club no gano ningún título. Ni siquiera el subcampeonato. La sequía de Atlético Nacional, que en el momento que Ceppelini jugaba con el club venía desde 2017, se terminó finalmente en 2022 con el título del primer semestre.

Ceppelini no será el único uruguayo en el plantel, ya que durante el mercado de fichajes Nacional contrato a la promesa del Montevideo City Torque llamado Agustín Álvarez Wallace.