Si Atlético Nacional va, apela y gana este caso ante el TAS, la organización deportiva, en este caso Dimayor, estará obligada a cumplir tal cual dice la sentencia. El equipo verde parece que acepta las multas y sanciones a su estadio, pero no se quedará quieto por los puntos y llevará los reglamentos del FPC, el caso en su totalidad y los antecedentes al Tribunal, lo que podría marcar un precedente en el deporte colombiano.

“Manifestamos nuestro rechazo a las sanciones impuestas. Los violentos no pueden triunfar. Utilizaremos todos los recursos, si es necesario, llegaremos al TAS”, dijo el presidente de Atlético Nacional.

En rueda de prensa, el presidente de Atlético Nacional fue muy fuerte con sus palabras y cuestionó con vehemencia la polémica decisión del Comité Disciplinario de Dimayor. Sebastián Arango Botero anunció que no solamente apelarán, sino que irán hasta las últimas instancias, inclusive al TAS si es necesario.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.