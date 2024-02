“Tuvimos una reunión entre barras del ‘Verdolaga’, se va a hacer una protesta en el estadio El Campín el domingo. Los primeros 5 minutos no se va a cantar, se van a explotar bengalas negras en sinónimo que están matando a Nacional y van a haber 20 minutos de cantos de protesta y ahí sacamos los trapos y va a empezar la fiesta. Todo el mundo debe ir de negro, gorras negras, buzos negros, sudadera negra o jeans negros. Toda la tribuna se va a ir de negro, van a haber bengalas negras”, dice el comunicado de las barras de Nacional.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.