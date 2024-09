Bogotá vuelve a responder y pide a gritos ser 'la casa de la Selección Colombia'

Bogotá no decepciona y se muestra incondicional con la Selección Colombia Femenina en el Mundial Sub 20.

Mundial Femenino Sub 20

Mundial Femenino Sub 20

Bogotá, incondicional con la Selección Colombia. La capital colombiana no desaprovechó la oportunidad y mostró sus credenciales para ser la ‘casa de la Selección Colombia’. Estadio lleno, alegría, apoyo, trapos, tensión en las gradas, aplausos. El Campín se ha dejado ver como una ‘caldera’ vestida de amarillo.

Los acontecimientos de los últimos días abren el debate nuevamente. ¿Cuál debe ser la sede de la Selección Colombia? El Mundial Sub 20 Femenino es una nueva oportunidad en la que Bogotá, El Campín y su público no desentonaron y le meten presión a Barranquilla. Incluso, a otras candidatas como Cali y Medellín. Las jugadoras colombianas, en dos salidas de la Copa Mundo, han sentido el calor de la gente y el apoyo de las familias.

Hasta el momento, el estadio El Campín ha recibido dos partidos de la Selección Colombia Femenina Sub 20, en ambos se ha registrado aforo en su totalidad. Primero ante Australia, con triunfo 2-0. Por la segunda jornada el rival fue Camerún, al que superó 1-0.

Tres golazos que permitieron una clasificación a la fase final del Mundial Sub 20 Femenino. No hubo anotaciones en contra, la afición de la capital armó fiesta de principio a fin y no pararon los cánticos y el apoyo en los 90 minutos. Con un detalle especial, cero violencia o incidentes por trago o excesos.

El equipo que enfrentó a Camerún en Bogotá.

Tras las dos primeras salidas del grupo A, la Selección Colombia Femenina entrenará a México, ya por la última fecha de la fase de grupos. El turno es para Medellín, que deberá hacer valer su fuerza y demostrar que también tiene todas las capacidades para ser ‘la casa’ de la ‘Tricolor’. El compromiso está programado para el 6 de septiembre, a partir de las 5:00 pm, en el estadio Atanasio Girardot.

Publicidad

Publicidad

ver también Fecha de los octavos de final del Mundial Sub-20 femenino para la Selección Colombia

Todo lo que pasó con la Selección Colombia Femenina en El Campín

Además de ganar, los tres goles marcados, los 0 recibidos y la fiesta en las gradas, el estadio El Campín registro 62 mil entradas, aproximadamente, contando los dos partidos. 31.127 aficionados estuvieron en el debut contra Australia y 30.644 hinchas ante Camerún. Como si fueran partidos de primer nivel de Millonarios, Santa Fe o la Selección Colombia Masculina de Mayores.

Otro punto a tener en cuenta fue el ambiente en las tribunas y la mezcla entre el apoyo y los cánticos en las gradas y la presencia de familias. En las cámaras de televisión se observaron niños y niñas apoyando a la Selección Femenina. A su vez, se debe tener en cuenta que ante Camerún, la gente se la rebuscó y pudo cumplir la cita en medio de la situación de orden público que alteró la movilidad (paro camionero).

Publicidad

Publicidad

Ahora, la pelota queda en manos de Medellín, la sede del próximo partido de la ‘Tricolor’ en el Mundial Sub 20. Y Barranquilla, donde se disputará en el Metropolitano el juego contra Argentina el próximo 10 de septiembre, por la octava fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026.