Giovanni Moreno ha sido uno de los futbolistas colombianos más talentosos de los últimos años, el cual salió de manera abrupta de Atlético Nacional después de salir campeón, debido a desacuerdos de la dirigencia del momento con él, es por esto que muchos hinchas se molestaron por la forma en la que se despidió al talentoso mediocampista.

Antes del inicio de los últimos campeonatos, siempre se vincula a ‘Gio’con algún equipo de la Liga Colombiana para sumarse como refuerzo, pero en las últimas horas, surgió en las redes sociales, la cual empezó ilusionar a los hinchas, en donde se aseguraba que Moreno estaba en negociaciones con la nueva directiva para que el volante para regresar al ‘verde’.

Revelan la verdad sobre ‘Gio’ Moreno

Ante la fuerza que tomó la versión que generó emoción a la afición ‘verdolaga’, el periodista e hincha de Nacional, Juan David Londoño, informó sobre el tema, allí descartó que Moreno tenga posibilidades de regresar al club en la actualidad, aunque sí confirmó que el jugador podría regresar al fútbol, pero en otro equipo.

“Giovanni Moreno no tiene ninguna posibilidad de volver a Nacional. Se ha tenido coqueteos con otros equipos. Primero lo quiso Junior, después Once Caldas y Medellín. Pero con Nacional no hay ninguna posibilidad en este momento”, dijo Londoño.

Giovanni Moreno con Atlético Nacional ante Deportivo Cali por la fecha 12 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

De esta manera, queda descartada y aclarado el rumor de Giovanni y un posible regreso a Nacional, teniendo en cuenta que en la posición en a que juega el ‘Mago’, la dirigencia del ‘verde’ ya fichó a Edwin Cardona, futbolista que también es muy querido por los hinchas, los cuales esperan pueda retomar su nivel.

¿En cuál equipo jugará Gio Moreno?

Hasta el momento, no se conoce si Moreno volverá a jugar o definitivamente se retirará, lo que sí se sabe, es que uno de los equipos que ha tratado de convencerlo de que regrese, es Envigado, club que lo hizo debutar como profesional y viene buscando repatriar a varios de los jugadores experimentados que en algún momento vistieron la camiseta ‘naranja’.