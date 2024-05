Un crac está cada vez más cerca de volver a jugar en la Liga Colombiana. Muchos hinchas del fútbol colombiano, independientemente del equipo, quedaron con ganas de ver más la calidad de Giovanni Moreno. Nunca confirmó su retiro oficial y ahora sorprendió haciendo el anuncio sobre cuándo y en qué equipo volvería a jugar en el FPC.

Luego de jugar once temporadas en la liga de China, Moreno regresó al fútbol colombiano para salir campeón con Atlético Nacional. Con tres goles y 792 minutos en 17 partidos, Gio levantó el título de la Liga Colombiana I-2022 y todo apuntaba a que tendría revancha con el equipo ‘Verdolaga’ en la Copa Libertadores luego de quedar eliminados contra Olimpia el 3 de marzo de 2022 en la segunda ronda antes de la fase de grupos. Esto no pasó.

En medio de la euforia por ganar su primer título con Nacional, Giovanni Moreno no tuvo filtro y en conferencia de prensa dijo sobre el entrenador Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera que “es el entrenador campeón y es el que menos gana del fútbol profesional, de todos, estoy seguro. Nosotros sabemos eso. Esto se lo ganó a pulso y esperemos que continúe con nosotros y le reconozcan eso, porque cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas. Y él que estuvo ahí, que la sufrió y la vivió desde abajo no gana tanto”.

Estas declaraciones no le gustaron nada a los directivos de Atlético Nacional. Emilio Gutiérrez, quien era el presidente del equipo ‘Verdolaga’ por ese entonces, afirmó en julio de 2022 sobre la salida de Moreno que “las declaraciones generaron incomodidad en la organización y eso llevó a la toma de decisiones”. Desde aquel semestre, Gio no juega en el fútbol colombiano, pero el regreso estaría más cerca de lo esperado.

Moreno anotó 29 goles con Nacional. (Foto: Vizzor Image)

“Vamos a hacer lo posible porque sea este semestre. Estuve mucho tiempo sin jugar, lo que competí fue solo en la Kings League y la idea es estar bien. Si es para jugar, es para estar bien, no para jugar unos minutos, no para jugar un partido sí y otro partido no. Quiero hacer una buena pretemporada, estar punto y la idea es esa“, le dijo GiovanniMoreno a Julián Céspedes, del canal Win Sports.

Giovanni Moreno anunció en qué equipo volvería a jugar

Con la idea de poder regresar al fútbol colombiano para la Liga Colombiana II-2024 solo faltaba confirmar lo que era un secreto a voces. “Había dicho y expresado que ojala se pudiera armar un grupo en Envigado con amigos, con Dorlan (Pabón), con personas importantes que pudieran venir. Entonces, esperemos que se pueda dar”, concluyó Giovanni Moreno.