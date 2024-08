René Higuita es uno de los ídolos más grandes de Atlético Nacional, incluso de los colombianos. Lo hecho con el club de sus amores y con la Selección Colombia lo ponen en lo más alto. El histórico portero fue pieza fundamental para conseguir el primer título de Copa Libertadores del cuadro antioqueño en 1989.

Para nadie es un secreto que fue la primera gesta internacional de un equipo colombiano en el continente, pero también una de las más polémicas que al día de hoy se sigue cuestionando por parte de los hinchas de otros equipos, incluso de clubes fuera del país. El mismo René Higuita les respondió a los que dicen que Pablo Escobar compró la Copa Libertadores del 89’ a Nacional.

René Higuita le respondió a los que creen que Pablo Escobar compró la Libertadores de Nacional en el 89

Este martes 27 de agosto René Higuita está de cumpleaños, el ‘Loco’, como es conocido en el mundo del fútbol, fue invitado por Win Sports para hablar de diferentes temas sobre su carrera y vida personal. Uno de los temas que decidió tocar fue aquella Copa Libertadores ganada en 1989 que generó todo tipo de comentarios.

Para muchos, fue la Copa Libertadores más polémica de las tres que tienen los clubes colombianos, pues el contexto que vivía el país en su momento era difícil y muchos lo relacionan con el fútbol. El mismo René le respondió a los que creen que Atlético Nacional compró la Libertadores del 89.

“A mí me da berraquera con los que no aceptan ese triunfo del Atlético Nacional y la gente morbosa que dice que Pablo Escobar la compró. Como él tuvo que patear el quinto penalti, que no sabe cómo se siente uno allá y como también tuvo que tapar los penales allá. Es gente que no acepta la derrota.”, dijo René.

Vale la pena recordar que en su momento Atlético Nacional venció a equipos como Racing en los octavos de final, Millonarios en los cuartos (siendo este el más polémico de toda la Copa), Danubio en la semifinal y Olimpia en la gran final. Este último partido lo ganaron desde el punto penal.

¿Pablo Escobar tuvo que ver con la Libertadores del 89?

En su momento, otro de los que se refirió al tema fue Francisco Maturana, quien en diálogo con KienyKe, dijo que si Pablo Escobar, máximo jefe del Cartel de Medellín, “hubiera querido hacer algo por Nacional, estoy seguro de que lo hubiera destruido. No daba nada por Nacional, pero la gente, por minimizar, sale con este cuento”.

“Él (Escobar) venía por todos los barrios de Medellín poniendo iluminación a las canchas, regalando cosas y estaba libre para hacer todo eso, pero de ahí a decir que hubiera sido capaz de hacer algo por Nacional, creo que no, porque en ese tiempo como ahora, la rivalidad era fuerte. La gente mala sale con ese tipo de cuentos que no tiene sentido, lo digo porque no tengo nada que ocultar”, precisó el extécnico.