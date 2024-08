Millonarios no la pasa bien y tras su para de más de 20 días volvió a perder en el campeonato; se viene un partido clave.

Millonarios no la pasa bien en el Fútbol Colombiano. Luego de varios días de para volvieron a jugar y cayeron nuevamente, esta vez ante Águilas Doradas en condición de visitante. La derrota dejó mal parado al entrenador Alberto Gamero y los jugadores que salieron silbados por sus hinchas, pues el juego sigue sin convencer y los resultados no se están dando.

Varios de los cuestionamientos de los aficionados pasan por la continuidad de Alberto Gamero, si bien, el entrenador ha sido clave para la obtención de los últimos tres títulos del club, ya lleva todo el 2024 sin mostrar soluciones ante las adversidades, la idea de juego que se le conoció no está y ahora los triunfos desaparecieron.

Lo que pasaría con Gamero si pierde contra Patriotas en Villavicencio

Para muchos también el próximo partido de Millonarios será clave para tomar decisiones, pues oficiarán de local en Villavicencio ante Patriotas y una nueva derrota podría desencadenar en una posible salida del entrenador. Sin embargo, no hay nada confirmado por ahora.

Uno de los periodistas partidarios del club, Mauricio Gordillo, de los Millonarios.net, habló en uno de sus programas y confirmó que los directivos ya entablaron conversaciones con algunos técnicos, pero que no se sabe si se tomaría la decisión la próxima fecha de darse un mal resultado.

“Hace dos partidos Millonarios no estaba buscando técnico, hoy lo están buscando y tengo confirmado que ya han hablado con tres técnicos, preguntaron disponibilidad, intenciones de trabajado y diferentes cosas. Que lo vayan a echar ya, no lo sé, puede que se dé en el partido contra Patriotas, la gente sacó al equipo puteado del estadio, no fue grave, pero sí hubo silbidos en Sincelejo”, dijo Gordillo.

¿Cómo va Millonarios en la Liga Colombiana?

Millonarios no tuvo un buen arranque en la presente temporada. Los malos resultados aumentaron una crisis que ya venía pasando desde principio de año. Este semestre jugó ya seis partidos, ganó dos, empató uno y perdió tres. En la tabla de posiciones se alejó y actualmente es 12 con apenas 7 puntos y una diferencia de gol de -1.

