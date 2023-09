Víctor Ibarbo vive un lindo momento en América de Cali, lleva dos goles de manera consecutiva y se hace fundamental en el ataque del técnico Lucas González. Su más reciente víctima fue, precisamente, Atlético Nacional.

Vale recordar que Víctor Ibarbo es considerado como de la casa de Atlético Nacional, pero las cosas estarían cambiando debido al golazo que marcó de cabeza, que le hizo mucho daño al club verdolaga en el Pascual Guerrero.

El clásico finalizó 4-1 a favor de América de Cali. Víctor Ibarbo apareció al minuto 88 para colocar el 3-1 parcial, tras un lindo tiro de esquina ejecutado por Edwin Cardona y potente cabezazo del exRoma de Italia.

¿La celebración de Víctor Ibarbo fue para ofender a Atlético Nacional?

Una de las polémicas de Víctor Ibarbo fue su celebración tras el gol, que parecía en modo ofensa para Atlético Nacional, club donde debutó como profesional y que los hinchas lo tienen en gran estimación. El mismo volante ofensivo, en diálogo con América en la Red, aclaró realmente lo que sucedió.

“Primero que todo, no lo hice con ofender tanto a Nacional, sino que lo celebré porque quería sacarme esa rabia de no haber marcado hace mucho tiempo a un equipo grande. Fuera Nacional o no, lo hubiera celebrado de la misma manera. Hay mucha gente que no sabe por qué uno está jugando acá en el fútbol colombiano. Dicen que uno está viejo, que no corre, pero uno tiene ganas de seguir celebrando. Tenía que celebrarlo para sacarme esa espina que tenía conmigo mismo. Toqué muchas puertas, me dieron la oportunidad en este equipo y quiero seguir dándoles alegrías”, dijo Víctor Ibarbo.

¿Cuándo es el próximo partido de América de Cali?

América de Cali jugará el próximo 30 de septiembre 2023 contra Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El partido comenzará a las 8:20 pm hora colombiana y es válido por la fecha 15 de la Liga Colombiana II-2023.

¿Cuándo es el próximo partido de Atlético Nacional en Liga Colombiana?

Atlético Nacional jugará el próximo 30 de septiembre 2023 contra Envigado en el Atanasio Girardot de Medellín. El partido comenzará a las 6:10 pm hora colombiana y es válido por la fecha 15 de la Liga Colombiana II-2023.