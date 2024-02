En los detalles del estudio, Atlético Nacional es el amplio dominador en Antioquia. Arrasa con sus simpatizantes en Amazonas, Vaupés, Vichada, Putumayo, Quindío, Guainía, Huila, Guaviare, Casanare, Caquetá, Chocó, Meta, Santander y Arauca. En el interior del país (Bogotá, Cundinamarca y Boyacá), no hay duda que es la segunda fuerza tras Millonarios. En la Costa Caribe, por su parte, ocupa los segundos lugares luego del Junior de Barranquilla.

Según este ejercicio, Atlético Nacional es el club con la hinchada más grande de Colombia, con más de 15 millones de personas por todo el país. El resultado no estaría sorprendiendo, pues es el máximo ganador de títulos en Colombia y el único club que ha ganado dos veces la Copa Libertadores de América.

Los ojos, en este caso, se colocan en la cantidad de hinchas. Aunque parezca complejo, sí se puede medir la cantidad de hinchas de cada club, o al menos llegar a un aproximado, ya que en muchas ocasiones no hay claridad sobre estos datos. Es de saber que ningún club en el mundo sabe con certeza cuántos simpatizantes tiene, por eso los ejercicios y las mediciones pueden ser un buen mecanismo para llegar a un número cercano a la realidad, tal como pasa acá con un estudio que agrega datos relevantes de ‘Google Trends’ y el DANE.

Una de las cosas que ha demostrado la grandeza de Atlético Nacional a lo largo de su historia es su hinchada. Desde hace muchos años, no es un secreto que el equipo verde es uno de los de más hinchas en Colombia. Su gente y sobre todo la fidelidad en muchas regiones del país, lo ha catalogado con una gran mayoría de personas que simpatizan con el ‘Verdolaga’ y su rica historia en el FPC.

