El deporte colombiano ha tenido a varios exponentes en distintas disciplinas. Son muchos los nombres que han logrado poner el nombre del país en alto y uno de ellos es, sin lugar a dudas, Juan Pablo Montoya. El histórico piloto hizo un top 3 de los mejores deportistas colombianos de la historia.

Si bien el fútbol es el deporte que reina a nivel mundial, Colombia se ha caracterizado por tener referentes en múltiples disciplinas. Este es el caso del automovilismo, siendo el máximo exponente Juan Pablo Montoya , principalmente por su paso por la Fórmula 1 .

En el año 2023, Montoya concedió una entrevista con Semana en la que hizo su top 3 histórico de deportistas colombianos. El piloto sorprendió a todos con su elección, ya que dejó de lado a todas las grandes estrellas del mundo del fútbol para centrarse en otras disciplinas.

El top 3 de Juan Pablo Montoya

“Por lo que he hecho, me meto. Muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial. El top 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour de Francia y el Giro. Yo me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica“

A pesar de su elección, el piloto hizo mención especial a otros deportistas que han logrado destacar a nivel mundial, mencionando al capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez. “También están Caterine Ibargüen o María Isabel Urrutia, de fútbol puede estar James Rodríguez“.

Juan Pablo Montoya (Getty)

Leyenda del automovilismo

Juan Pablo Montoya se convirtió en una voz autorizada del deporte colombiano por lo logrado en su carrera en la Fórmula 1. El bogotano participó en 94 Grandes Premios corridos y logró 7 triunfos en la máxima categoría con las escuderías de Williams y McLaren. Su victoria más importante fue en el Gran Premio de Mónaco de 2003.

Sin embargo, la carrera de Montoya en el automovilismo no acabó con su salida de la Fórmula 1. El colombiano también ganó en 2 oportunidades las 500 millas de Indianápolis (2000 y 2015), habiendo participado también en las 24 horas de Le Mans en el año 2018.