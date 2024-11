La temporada de Fórmula 1 llega a su final y la definición del campeonato de pilotos y, sobre todo, el campeonato de constructores siguen abiertos. La leyenda del automovilismo colombiano, Juan Pablo Montoya ha hecho una contundente predicción para estos últimos Grandes Premios.

Llegamos a la recta final de la temporada de la Fórmula 1 y, mientras Lando Norris intenta recortar distancias con Max Verstappen en el campeonato de pilotos, Ferrari se ha sumado a la disputa en el campeonato de constructores junto a Red Bull y McLaren.

Se viene un cierre de campaña sumamente apretado y se espera una definición espectacular, que podría extenderse hasta la última carrera del calendario en Abu Dabi. En medio del furor, Juan Pablo Montoya dio su predicción para los últimos Grandes Premios en AS.

La predicción de Juan Pablo Montoya

Montoya aseguró que la escudería de Maranello dará vuelta a la situación en el campeonato de constructores antes del GP de Sao Paulo. “Ferrari se va a ganar todas las carreras de aquí a final de año. Ya en este punto del año, ya nadie está trayendo cosas nuevas. Ya nadie está trayendo upgrades, ya nadie está procupado de traer partes nuevas. Ya lo que tienen de aquí a final de año es lo que tienen. Lo que tiene Ferrari en este momento es mejor que el resto de gente“.

¿Qué sucederá con Lando Norris?

Con respecto al campeonato de pilotos, el excorredor de Williams señaló que McLaren tardó en darle prioridad a Lando Norris. “Si McLaren hubiera tomado decisiones antes, no serían 47 puntos sino por ahí unos 30 puntos o 20 y pico de puntos. Tendríamos una carrera por el campeonato muy buena. Es mucho más fácil decidir y mirar la televisión el lunes que el domingo“.

El colombiano también se refirió a la complicada situación de Sergio Pérez con Red Bull. “Con Checo no sé qué está pasando. Se nota que no está cómodo con el carro. Se estaba quejando mucho de que no podía parar el carro, que si trataba de frenar más duro recalentaba… No sé. Había algo ahí muy raro. No sé si las llantas no estaban en la ventana de trabajo o qué pasó con eso“.

