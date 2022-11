Carlos Queiroz dirigirá a la Selección de Irán en el Mundial de Qatar 2022, después de haber quedado eliminado con el seleccionado de Egipto y haber dirigido gran parte de las Eliminatorias con la Selección Colombia.

Al técnico portugués le hicieron una consulta en rueda de prensa que no le gustó mucho y por la que se paró y abandonó a los medios de comunicación.

A Carlos le consultaron sobre qué opinión tenía de trabajar para un país en el que las mujeres se le oprimen sus derechos, a lo que el DT consultó "¿para qué canal trabajas?", y el periodista reveló que para "SKY".

De inmediato, Queiroz le dijo: "¿Cuánto me pagarás por responder a esa pregunta? Eres de una empresa privada, así que cuánto me pagarás. Habla con tu jefe y al final del mundial puedo darte la respuesta si me haces una buena oferta".

Y después se levantó de la silla, pero antes de irse le comentó: "No pongas palabras en mi boca que no dije. Le estoy preguntando a tu empresa cuánto me pagará y creo que debes empezar a pensar lo que ha pasado con los inmigrantes en Inglaterra".

Queiroz debutará con Irán en la Copa del Mundo contra Inglaterra, el próximo lunes 21 de noviembre a las 8:00 AM.

Aquí el video de la molestia de Carlos Queiroz: