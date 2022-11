La Selección de Irán fue protagonista de la primera fuerte goleada del Mundial de Qatar 2022, tras caer ante Inglaterra por 6-2, en lo que es un duro golpe para el extécnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz.

El entrenador habló en rueda de prensa tras la vergonzosa derrota, allí reveló los motivos por los que su equipo perdió, asegurando que los futbolistas no están en el mejor de los ambientes, debido a las protestas que hay en el país por parte de las mujeres y que los jugadores han apoyado.

"Mis jugadores no están en el mejor ambiente, en términos de concentración, por los problemas que les rodean. Ellos son seres humanos, tienen hijos, tienen un sueño, que es jugar por su país, por su gente, disfrutarlo. Estoy muy orgulloso de que se hayan levantado y hayan luchado por ello, que hayan marcado dos goles a Inglaterra en estas circunstancias", dijo Carlos.

El DT portugués también apuntó contra los hinchas, a los que le mandó un contundente mensaje si no va a apoyar el equipo.

"Hace años teníamos el apoyo de todo el mundo. Ahora no, no entiendo que vengan para no animarnos, que se queden en casa. Los que no nos quieren apoyar, no los necesitamos, es mejor que no vengan y se queden en casa. No necesitamos a gente que solo nos apoye cuando ganemos".

Queiroz vuelve a caer goleado como técnico, después de la dura derrota cuando dirigía a la Selección Colombia, en el duelo por Eliminatorias ante Ecuador, que terminó 6-1.