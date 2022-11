De forma inesperada, la previa del duelo entre Irán y Estados Unidos se calentó por completo y todo por cuenta de sus directores técnicos. La polémica la inició Jürgen Klinsmann, estratega de USA, quien entregó unas picantes declaraciones a la 'BBC' sobre Carlos Queiroz. Allí señaló al portugués de ser un fracasado y de manipular a los árbitros en su favor. Por supuesto, el seleccionador de los iraníes no se quedó callado y le respondió directo por Twitter.

Sin duda alguna, Irán vs. Estados Unidos será uno de los duelos más atractivos en el cierre de la fase de grupos de Qatar 2022. Ambos países se jugarán la clasificación a la siguiente ronda en un partido que, desde la previa, ya está absolutamente candente. Sorpresivamente, Klinsmann decidió atacar a Queiroz ante la prensa y esto tuvo un eco enorme en tierras árabes.

"Carlos encaja muy bien con la selección nacional (de Irán) y su cultura, fracasó en Sudamérica con Colombia y luego no se clasificó con Egipto... No es casualidad, es parte de su cultura, cómo juegan. Trabajan al juez de línea y al cuarto árbitro, están constantemente en su oído. Hubo muchos incidentes que no vimos. Esta es su cultura, te sacan de tu juego".

(VIDEO) Así fue el ataque de Jürgen Klinsmann a Carlos Queiroz y al fútbol de Irán

Luego de tildarlo de "fracasado", el propio Carlos Queiroz le salió al paso al seleccionador estadounidense y le respondió con mucha altura. Obviamente, el portugués no se quedó con las ganas de lanzarle una 'pulla' y lo hizo de forma contunente. El DT cuestionó a Klinsmann por ser miembro el Grupo de Estudio Técnico de Qatar 2022 mientras tiene el cargo de técnico en USA.

"Como estadounidense/alemán, entendemos tu falta de apoyo. No hay problema. Y a pesar de tus escandalosos comentarios en la BBC que intentan socavar nuestros esfuerzos, sacrificios y habilidades, te prometemos que no emitiremos ningún juicio sobre tu cultura, raíces y antecedentes y que siempre serás bienvenido a nuestra familia".

Así fue la contundente respuesta de Carlos Queiroz a Klinsmann en Twitter