Cada vez falta menos para vivir la pasión del Mundial de Catar 2022 y, aunque no tendremos la presencia de la Selección Colombia, los hinchas del fútbol siguen esperando con ansias el pitazo inicial en la máxima cita mundialista.

Durante el lanzamiento del álbum Panini, nos encontramos con un verdadero aficionado a los Mundiales. Él es José Orlando Asensio, quien nos contó la historia de cómo ha llenado todos los álbumes oficiales desde que llegaron a Colombia.

El Subeditor de Deportes El Tiempo empezó con la tradición hace más de 30 años, aunque contó con la suerte de encontrarse en el camino algunos álbumes que no había completado: “empecé a llenar los álbumes en el 86, a partir del 90 seguí la tradición y todos los pude llenar. Hace unos cuatro años un excompañero del periódico, Juan Uribe, salió de una colección que él tenía y me terminó regalando el del 82 y el 86 llenos que yo no tenía y con eso completé todos”, relató Orlando.

Hay que aclarar que las ediciones de los Mundiales del 70, 74 y 78 no salieron en Colombia, El Tiempo hizo una colección que también tiene en su biblioteca.

Cada álbum tiene una historia diferente, una esencia que cambia dependiendo el momento, unos se llenan rápido, otros no tanto. ¿Para José, cuál fue el más difícil de llenar? “Me pasó algo particular con el del 2006, me demoré en llenarlo porque me faltaba una lámina, la del mexicano Jaime Lozano, le di vueltas a toda la ciudad y la conseguí en Pablo Sexto, pagué por ella para terminarla de llenar”.

Otra de las anécdotas que más lo marcaron fue cuando perdió algunos álbumes de su colección: “el año que me casé dejé los álbumes en la casa de mi mamá porque no tenía espacio en mi nueva casa, mi sobrina llevó los álbumes al colegio y no sé si se los robaron o los regaló, pero me tocó volverlos a comprar”.

¿El más especial? “El del Mundial del 90 fue muy especial porque fue el primero donde salió Colombia, ver a los que uno seguía cada ocho días en los estadios por fin en un álbum, es especial”.

José Orlando Asencio tiene un tesoro que quiere seguir alimentando y pasando de generación en generación. Para este año las expectativas son muy altas: “hay que empezar con la tristeza de no ver a Colombia, pero es una tradición que trato que no se pierda, lo hice con mi papá y ahora con mi hijo, es un legado”.

Panini anunció que para esta colección se habilitaron más de 20.000 puntos de venta entre principales almacenes de cadena, papelerías, farmacias y tiendas de barrio de todo el territorio colombiano distinguidos como Punto de venta Panini, Producto Certificado.

Para los que quieren seguir la tradición de José, el álbum tendrá un precio de $9.900, la edición limitada en tapa dura $34.900, el sobre x 5 láminas $3.500 y la caja display que viene por 104 sobres tendrá un valor $364.000 pesos.