Inició el Mundial de Qatar 2022, por lo que los aficionados al fútbol están muy atentos para no perderse ninguno de los partidos de la competición, los cuales se podrán ver en su totalidad por DirecTV.

En la jornada del lunes 21 de noviembre, será el debut de otras 6 selecciones, con partidos destacados y en donde jugarán algunas de las candidatas a llegar a la final y disputar el título de campeón.

La jornada iniciará con el duelo entre Inglaterra VS. Irán a las 8:00 AM, después jugarán Senegal ante Países Bajos a las 11:00 AM, y cierra el día Estados Unidos contra Gales a la 2:00 PM, todos estos duelos con hora de Colombia.

¿Cuál será el partido que transmitirá en exclusiva DirecTV Sports?

El compromiso entre Inglaterra VS. Irán, se podrá ver únicamente por DirecTV, mientras que Senegal VS. Países Bajos y Estados Unidos VS. Gales, se podrán ver en DirecTV, pero también por el Canal Caracol y RCN.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22