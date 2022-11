El Mundial de Qatar 2022 ha sido para batir récords. Francia, Argentina, Cristiano Ronaldo, Messi, entre otros, han sido protagonistas en una de las ediciones más atípicas. Ya estamos en el cierre de la fecha tres de la fase de grupos y se siguen rompiendo marcas y paradigmas, uno de ellos lo tendremos este jueves en medio del partido entre Alemania y Costa Rica.

Será la primera vez en la historia de los Mundiales que una mujer árbitra dirija un partido en el máximo evento deportivo del planeta a nivel masculino. ¿De quién se trata? En Bolavip les contamos la historia de la juez que impartirá justicia en el estadio Al Bayt de Qatar.

Stéphanie Frappart, de 38 años nació en Francia y es una referente del arbitraje femenino. Ha sido la encargada de abrirle el camino a las mujeres en este campo. Más allá de sus actuaciones, algunas buenas, otras no tanto, se ha convertido en un ícono de su país y de aquellas mujeres que buscan profesionalizarse en como arbitras.

Desde muy niña tuvo clara esta vocación y trabajó para cumplir un sueño que hace unos años parecía imposible. Si bien, cada vez más, las mujeres van teniendo su espacio en lo que equivocadamente era un lugar solo para hombres, no ha sido fácil y lo han conseguido con sacrificio.

Frappart es un ejemplo de ello. Ya ha dirigido varios partidos de suma importancia, como Liverpool vs. Chelsea en la Supercopa de Europa, Juventus vs. Dinamo de Kiev en la Champions League y Real Madrid vs. Celtic en la fase de grupos de la última Liga de Campeones.

En este Mundial ya fue cuarto juez durante el partido entre México y Polonia que terminó sin goles y para el juego entre alemanes y costarricenses escribirá una nueva historia, pues no será la única mujer, estará acompañada por varias colegas que designó la FIFA para este Mundial, la brasilera Neuza Back y la mexicana Karen Díaz.

Algunos creerán que le dejaron un partido fácil y no es así, pues será un juego decisivo, los dos equipos están obligados a ganar si quieren seguir pensando en seguir en el certamen. Siempre hay una primera vez y ella más que nadie lo sabe. Hace unos años fue la primera mujer en dirigir una final de la Copa de Francia, lo hizo en el juego entre Nantes y Niza, ese día pitó un penal a favor del equipo que oficiaba como local.

En 2019 fue la primera mujer en impartir justicia en un juego de Liga. Desde ese día ha estado en las competencias más importantes a nivel de clubes, ahora lo hace en el más grande a nivel de Selecciones. Su experiencia también la ha llevado a Copas del Mundo, pero todas femeninas, lo hizo en la final de 2019 en Estados Unidos vs. Países Bajos.

La francesa sabe que si le va bien, podría estar en los partidos de octavos de final, cuartos, semifinal o la disputa por el tercer o cuarto puesto. Falta ver cómo le va, todos los ojos del mundo estarán puestos en ella, algo a lo que no le teme, pues está acostumbrada a trabajar bajo presión.

