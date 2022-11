La Selección de Brasil dio un espectáculo en el juego que ganó ante Serbia, pero la noticia que preocupó a todos, fue la lesión en el tobillo que sufrió su gran figura Neymar, de la cual revelaron nuevos detalles.

Según informó la prensa brasilera, 'Ney' no jugaría más con el cuadro brasilero, por lo menos en lo que será la fase de grupos y podría regresar solamente hasta los octavos de final, debido a la lesión de su tobillo.

Pero el crack del PSG no sería la única baja del equipo sudamericano, debido a que otro que no estaría sería el lateral Danilo, el cual también presenta molestias físicas que lo harían regresar solamente hasta los octavos.

Con esto, Danilo y Neymar no estarán ante Suiza y Camerún, por lo que en el caso de suceder una catástrofe y Brasil quede eliminada y no pase su grupo, los dos jugadores no jugarían más en Qatar 2022.

